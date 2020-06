En temps normal, il aurait été intéressant de voir comment l'économie et la monnaie suédoises réagiraient à cette décision de sortir des taux d'intérêt négatifs. Au niveau du taux de change et de l'économie en général, une différence perceptible serait-elle apparue entre la Suède d'une part et la zone euro, le Danemark et de la Suisse d'autre part, sachant que les banques centrales de ces derniers ont maintenu des taux directeurs négatifs ? Même dans de meilleures circonstances, l'expérience aurait été impossible à contrôler. La Suède a une économie très ouverte, les exportations y représentent 27 % du PIB et 48 % de ces exportations vont vers des pays dont les banques centrales pratiquent des taux d'intérêt négatifs à court terme. Ainsi, même dans des conditions idéales, l'économie suédoise aurait été indirectement affectée par les taux d'intérêt négatifs à court terme appliqués par ses plus proches partenaires commerciaux.

Les circonstances dans lesquelles on analyse l'impact de cette décision de la Suède de sortir des taux directeurs négatifs sont donc loin d'être idéales. Alors que le coronavirus se répandait, les pays du monde ont adopté différentes stratégies pour faire face à ses conséquences. Dans la zone euro, plusieurs sont entrés en confinement, tandis que la Suède a pris une direction différente : suspension des écoles secondaires et des universités, découragement des déplacements domestiques et fermeture de la plupart des frontières, mais ouverture des écoles primaires et des entreprises, y compris des bars et des restaurants, ainsi que des parcs et des terrains de jeux. L'activité économique de la Suède a certes baissé mais, à la fin du premier trimestre, ce ralentissement était moins marqué que la moyenne de la zone euro (Diagramme 2). Jusqu'à présent, la Riksbank a résisté à la tentation de ramener son taux directeur en territoire négatif, tandis que la BCE a encore plus baissé le sien : de -0,4 % à -0,5 %.