On pourrait imaginer que des taux négatifs entameraient la valeur d'une devise. Après tout, qui aurait envie de détenir des dépôts dans une devise alors qu'il doit payer l'emprunteur pour le privilège de prêter de l’argent ? Pourtant, malgré la confusion introduite entre actifs et passifs, les devises se sont plus souvent consolidées qu'affaiblies face à des taux d’intérêt négatifs :

En général, le fléchissement des devises dope l'inflation, au moins dans une certaine mesure. L'ampleur de l'impact dépend entre autres facteurs du niveau d'ouverture et d'exposition de l'économie au commerce mondial et de l'élasticité des prix des marchandises importées. Un renforcement des devises tend donc à peser sur l'inflation. Dans le cas des quatre banques centrales ayant opté pour des taux négatifs, l'inflation était inférieure à l'objectif fixé. Aucune d'entre elles pourtant n'est parvenue à atteindre ses objectifs d'inflation par le biais de taux de dépôt négatifs, ni même à inscrire l'inflation sur une trajectoire de hausse vers l'objectif officiel.

Au Japon, la croissance du PIB reste dans la même fourchette qu'avant la mise en place de taux négatifs (Schéma 10).

Dans la zone euro, en Suisse et en Suède, elle s'est d'abord relevée dans un environnement de taux négatifs avant de s'effondrer plus récemment (Schémas 11-13).

Ce que les taux négatifs ont peut-être de plus inquiétant est qu'ils laissent les banques centrales démunies pour continuer d'agir sur une relance par les taux d’intérêt. L'explosion du déficit budgétaire des États-Unis et la baisse des taux par la Fed menacent la vigueur du dollar US. La guerre commerciale et les erreurs de politique monétaire freinent la croissance économique mondiale. Un fléchissement du billet vert pourrait faire grimper en flèche l'euro, le yen et le franc suisse et envoyer du même coup l'inflation et la croissance au tapis alors que les banques centrales ont déjà épuisé les possibilités de nouvelles baisses des taux et d'extension de leurs bilans.

En Europe, le principal espoir repose sur la relance budgétaire dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. L'Italie est pourtant la seule à s'y mettre pour le moment alors que le pays est dans la moins bonne posture pour le faire. Le Japon enfin n'est pas en position d'orchestrer une relance budgétaire efficace avec un ratio dette publique/PIB à plus de 200 %. Certaines banques centrales finiront peut-être par opter pour la théorie monétaire moderne et s'engageront dans un financement direct de leurs gouvernements, mais il faudrait pour cela surmonter les freins institutionnels et conjuguer une bonne dose d'imagination, de planification rigoureuse et d'ambition.