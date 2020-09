Ratios de volatilité du NASDAQ 100 et du S&P 500 à leurs sommets

Le ratio entre la volatilité implicite sur les options sur NASDAQ 100 et les options sur S&P 500 a été volatile au cours du temps.Depuis 2007, les options sur NASDAQ 100 ont été en moyenne 1,2 fois plus chères que celles sur le S&P 500.De 2008 à début 2017, ce ratio était de 1,0 la plupart du temps, c’est-à-dire que le coût d’une protection par options sur les deux indices était habituellement à peu près le même.Depuis 2007, le ratio du coût entre les deux indices a atteint le niveau de 1,5 affiché durant la majeure partie de 2020 jusqu’ici seulement 5 % du temps (même s’il a été supérieur aux niveaux actuels à certains moments en 2017 et 2018, voir graphique 2).

Le coût élevé de la protection sur le NASDAQ 100 par rapport au S&P 500 reflète le degré de surperformance du NASDAQ au cours de ces dernières années, en particulier depuis le point bas du marché fin mars.Depuis la phase de hausse actuelle commencée le 9 mars 2009, le NASDAQ 100 a été le leader, augmentant de 1 000 % par rapport aux plus bas d’après la crise financière.Par opposition, le S&P 500 et le Russell 2000 n’ont augmenté que de 410 % et 350 % respectivement (graphique 3).

Au cours de la première moitié des années 1990, le NASDAQ 100 a affiché une performance analogue à celle des deux autres indices, seulement pour surperformer massivement au cours de la seconde partie de la décennie, et augmenter de plus de 2 000 % par rapport à ses niveaux les plus bas de la récession de 1990-91, alors que le S&P 500 et le Russell 2000 augmentaient de 340 % et 240 % respectivement.Ce que les investisseurs gardent peut-être à l’esprit est le fait suivant : entre janvier 2000 et fin 2002, le NASDAQ 100 a chuté de 85 % (graphique 4).

Il existe une différence majeure entre 2000 et 2020.Alors que les ratios de valorisation des principaux indices boursiers sont aussi élevés, le niveau des taux d’intérêt à long terme est beaucoup plus bas.En 2000, le taux de rendement des obligations du Trésor à 30 ans, qui est souvent utilisé pour actualiser les bénéfices futurs, se négociait entre 6 % et 7 %.Depuis les points bas de mars, le taux de rendement à 30 ans s’est rarement aventuré au-dessus de 1,5 %.Ainsi, on pourrait dire que malgré des ratios cours/bénéfices élevés, les actions sont en fait bon marché par rapport aux obligations.

Actuellement, le NASDAQ 100 se négocie à un ratio de 67x les bénéfices historiques, à un niveau proche de son pic de 2000.Il se négocie à 40x les bénéfices estimés dans un an et 30x les bénéfices estimés dans deux ans.Même si ces projections de bénéfices se matérialisent (et en moyenne, les analystes surestiment de manière importante les bénéfices futurs), le NASDAQ 100 semble surévalué.Le S&P 500 n’est pas aussi cher (17x les bénéfices historiques, 27x les bénéfices de l’année prochaine et 21x les bénéfices dans deux ans).Mais même le S&P 500 se négocie proche des plus hauts niveaux de son ratio de bénéfices depuis 2000.

Une grande partie de la raison pour laquelle le NASDAQ 100 a autant surperformé les autres indices au cours de la seconde partie des décennies 1990 et 2010 (et jusqu’ici en 2020) est que les phases haussières des marchés des actions, tout d’abord générales et touchant toutes les valeurs, ont concerné des segments plus restreints au fil du temps.Il est frappant de constater la mesure selon laquelle les secteurs qui ont dominé les rendements des actions dans les années 1990 ont à nouveau dominé dans les années 2010, et jusqu’ici en 2020.Dans les trois cas, les valeurs du secteur des technologies de l’information, qui dominent le NASDAQ 100, sont les leaders, suivies des valeurs de la consommation discrétionnaire et de la santé.Dans les années 1990, 2010 et en 2020 jusqu’ici, les actions des secteurs de l’énergie et des matériaux ont sous-performé (graphiques 5,6 et 7).

Les investisseurs qui sont prêts à payer 50 % de plus pour des options sur le NASDAQ 100 que pour des options sur le S&P 500 se rappellent peut-être que les actions technologiques ont été durement touchées dans les années 2000.La façon dont les leaders et les traînards échangent leurs places d’une décennie à l’autre est effectivement frappante.Ça a été le cas des années 1990 et 2000 (graphique 8), puis à nouveau des années 2000 et 2010 (graphique 9).

Il y a des différences essentielles cette fois-ci aussi.Nombre des leaders de la technologie des années 1990 affichaient de faibles chiffres d’affaires et ne faisaient pas de bénéfices.Aujourd’hui, les entreprises technologiques qui dominent le NASDAQ 100 ont des chiffres d’affaires et des bénéfices extrêmement solides.Cependant, aucune entreprise ne vaut des sommes d’argent infinies et même les entreprises les plus dominantes pourraient souffrir si l’écosystème ou l’économie dans lesquels elles opèrent ne prospèrent pas.Finalement, nombre des leaders technologiques du NASDAQ 100 ont fait l’objet d’une attention accrue ces dernières années en raison de leur position dominante, qui a conduit certains à demander qu’ils soient plus réglementés.Ces facteurs pourraient aussi contribuer à expliquer pourquoi certains investisseurs sont prêts à payer plus pour une protection sur le NASDAQ 100 que sur d’autres indices.

Finalement, à la fin des années 1990 et à nouveau aujourd’hui, non seulement la hausse concerne un nombre de plus en plus restreint de valeurs, mais elle se produit pendant une période de spreads de crédit élargis et d’augmentation de la volatilité implicite. Les spreads de crédit et la volatilité sont, bien sûr, bien au-dessous de leurs niveaux élevés de mars. Mais ce qui est remarquable est que même avec des actions proches de leurs niveaux les plus hauts et avec les premiers achats d’obligations d’entreprises par la Réserve fédérale, les spreads de crédit sont bien plus élevés maintenant qu’ils ne l’étaient pour la plus grande partie de la période 2017-2019.De même, les indices de volatilité sont aussi significativement plus élevés que lors des points bas précédents, même avec des indices actions atteignant de nouveaux sommets.

Les configurations de plus hauts points bas dans les deux spreads de crédit sont apparues avant les sommets du marché des actions dans les années 1990 et en 2007 (graphiques 10 à 13).Le fait qu’une configuration de plus hauts points bas apparaisse dans les spreads de crédit comme les indices de volatilité à nouveau (graphique 14 et 15) contribue peut-être à la nervosité des investisseurs concernant les entreprises technologiques qui sont si fortement présentes dans l’indice NASDAQ 100.