La volatilité fait-elle un retour en force ?

Sur la plupart des autres marchés, le point bas a été atteint plus récemment et sur certains d'entre eux (les devises, par exemple), la volatilité flirte toujours avec les plus bas historiques. S’agissant de la dette (figure 2), des céréales (figure 3), de l’or et de l’argent (figure 4), la volatilité semble en hausse. Pourtant, malgré ce récent raffermissement, le coût des options reste proche des points bas historiques sur ces marchés. Il est d’ailleurs plus de moitié moins élevé qu’entre 2007 et 2011.

Bien que les cours du cuivre, libellés en dollars, aient reculé de 5% en raison de l’intensification de la guerre commerciale sino-américaine, la volatilité implicite des options sur le métal rouge n’a pas réellement suivi la remontée des marchés de l’or et de l’argent. Elle avait touché un point bas à la mi-2017, atteignant environ 12%, et s’est depuis lors rapprochée des 20% (figure 5).

La volatilité implicite des options sur les devises s’est elle aussi quelque peu éloignée de ses points bas récents, mais la tendance haussière des principales paires de devises n’est pas aussi forte que celle d’autres classes d’actifs (figures 6 à 8). Avec une volatilité en progression plus nette, la livre sterling (en raison du Brexit) et le yen font figure d’exceptions.

Les flambées de volatilité ont généralement deux choses en commun :

Une cause directe, c’est-à-dire un événement ou un enchaînement d’événements qui déclenchent un regain de volatilité. Une cause sous-jacente profonde, qui est la véritable explication de l’accroissement de la volatilité implicite.

La cause directe varie en fonction des périodes. A la fin des années 1980, ce fut le trading informatisé des actions, l’assurance des portefeuilles, les conflits commerciaux, la crise des caisses d’épargne américaines et l’effondrement de Drexel Burnham Lambert. Puis, à la fin des années 1990, ce sont la crise financière asiatique, le défaut de la Russie sur sa dette et la faillite de Long Term Capital Management (LTCM), un hedge fund basé dans le Connecticut, qui ont été accusés. Lorsque cette période de forte volatilité s’est prolongée au début des années 2000, l’explosion de la bulle Internet, la chute consécutive de 85% essuyée par le Nasdaq, les attentats du 11 septembre et les prémices de la guerre en Irak ont été désignés comme coupables. La crise des subprimes et les faillites bancaires qui s’en sont suivies ont, elles, été tenues pour responsables de l’explosion de la volatilité en 2008.

Pourquoi pas. Chacun de ces événements a effectivement contribué à un accroissement de la volatilité. Mais tous partagent un dénominateur commun : la politique monétaire américaine. Dans les années qui ont précédé ces événements, la Réserve fédérale (Fed) a durci sa politique, la courbe des taux s’est aplatie et la liquidité du marché s’est tarie : autant d’éléments qui ont rendu les Etats-Unis et les marchés émergents plus vulnérables à des défauts de crédit. Dès lors, il suffisait d’une étincelle pour mettre le feu aux poudres. L’étincelle était toujours différente mais, à chaque fois, une période de durcissement monétaire avait fourni le bois nécessaire à l’embrasement.

Lorsque la Fed adopte une position accommodante, l’argent afflue sur les places financières et les marchés de matières premières. Les conditions de crédit sont favorables, donc les acheteurs et les vendeurs n’ont aucun mal à se rencontrer. Tous les ordres, y compris les plus gros, peuvent être traités sans fluctuation majeure des cours. En outre, lorsque le calme règne pendant une longue période, les stratégies à faible volatilité prospèrent et les investisseurs font preuve d’un excès de confiance. Aveuglée par ces années de fluctuation minime des marchés, la modélisation des risques, souvent plus rétrospective que prospective, peut finir par sous-estimer le véritable niveau de menace qui pèse sur le système financier. Cela crée des problèmes quand la Fed durcit sa politique monétaire et que les marchés amorcent une transition vers une volatilité élevée.

Lorsque la banque centrale relève ses taux (et, dans le cycle actuel, réduit la taille de son bilan), l’argent sort du système financier. Un jour ou l'autre, l’actualité incite un trader ou un groupe de traders à placer des ordres importants sur le marché. D’ordinaire (c'est-à-dire, quand la politique monétaire est accommodante), ils auraient été traités sans aucun remous. Mais, après une période de durcissement monétaire, il est possible que personne ne veuille accepter l’offre au prix du marché. Et dès que ce prix évolue pour que l’ordre puisse être exécuté, la volatilité augmente. Les acteurs du marché ferment des positions (notamment leurs positions à faible volatilité) et le coût des options augmente au fur et à mesure de la chute des prix des actifs risqués.