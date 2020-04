Chaîne d'approvisionnement : internationale ou locale, concentrée ou diversifiée ?

La livraison juste à temps, qui a permis de réduire les coûts d'entreposage, et la mondialisation des chaînes d'approvisionnement ont stimulé la croissance mondiale des années 1990 et 2000. Au lendemain de la crise financière mondiale, le commerce international a certes retrouvé son niveau d'avant mais sans plus. La pandémie du Covid-19 nous a encore montré à quel point il est risqué d'avoir des sources d'approvisionnement distantes et un réseau de fournisseurs non diversifié. Il devient donc vital d'avoir des sources d'approvisionnement beaucoup plus proches de chez soi et diversifiées, aussi bien pour les entreprises dont les intrants doivent être livrés à temps que pour les gouvernements, car les risques que l'on court en s'approvisionnant en produits de base, médicaments et même en puces électroniques auprès de producteurs étrangers sont trop élevés. Les entreprises doivent aussi stocker une plus grande quantité d'intrants essentiels. Il est peu probable que la pandémie arrête la mondialisation, le commerce entre nations se poursuivra certainement. Cependant, même avant la pandémie, le protectionnisme était déjà en hausse, et, à bien des égards, la crise actuelle a montré aux gouvernements à quel point il est important de produire des biens essentiels surplace ou, tout au moins, dans des pays voisins, et au secteur privé la nécessité de diversifier ses sources d'approvisionnement. Enfin, cette crise permettra à une technologie émergente de prendre son envol : l'impression 3D, grâce à laquelle on peut produire surplace et juste à temps. On s'en sert déjà pour fabriquer des valves de ventilateurs et même des masques de protection. Il y a certainement des entreprises qui en exploreront le plein potentiel au lendemain du coronavirus.

Développement du télétravail

Les dernières semaines ont permis au monde d'en apprendre davantage sur les réunions en ligne et le télétravail. Une fois cette pandémie passée, beaucoup auront hâte de retourner au bureau et d'avoir de nouveau des contacts physiques avec leurs collègues et clients. Mais de nombreux employés et employeurs connaissent désormais les bienfaits du télétravail, aussi bien à la maison que dans un tout autre lieu, surtout dans le secteur des services. Quand les entreprises rouvriront, le monde cherchera certainement un nouvel équilibre. Il y aura plus de personnes qui travailleront à domicile chaque jour et beaucoup moins qui prendront leur voiture ou les transports pour aller au travail. Cela aura une incidence sur la consommation énergétique et sur la location d'espaces de bureaux. De plus, si l'on n'assiste pas à une reprise économique rapide, idéalement en forme de V, les entreprises qui veulent réduire leurs coûts sans perdre leurs talents commenceront par louer moins d'espaces de bureaux. Et les économies réalisées serviront à d'autres fins. Le télétravail permettra à ceux qui parcourent de longues distances pour aller au travail d'être plus productifs et de passer plus de temps en famille ou avec leurs amis. Les bureaux et les déplacements domicile-travail ne disparaîtront certainement pas, mais cette crise permettra au monde de trouver un nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Voyage d'affaires

Tous les voyages d'affaires sont-ils vraiment nécessaires ? Ce qu'on réussit à faire lors d'un voyage d'affaires ne peut-il pas être accompli via une réunion virtuelle sur internet ? Les face à face et les contacts physiques entre groupes de personnes facilitent la communication et offrent des avantages qui vont au-delà de ce qu'on obtient même avec les meilleures technologies de communication. Lorsque les conditions seront de nouveau réunies, les voyages d'affaires reprendront. Mais combien de temps faudra-t-il pour retrouver les niveaux de 2019 ? Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Tout comme la location d'espaces de bureaux, les voyages d'affaires sont un gros poste de dépense pour les entreprises. Ils font perdre beaucoup d'argent aux employeurs et de temps aux employés. Et si l'économie mondiale tarde à se redresser, la reprise sera famélique pour les compagnies aériennes et les hôtels qui ciblent une clientèle d'affaires. Mais les conséquences ne s'arrêteront pas à l'économie, même la consommation énergétique sera impactée.

En ligne ou en magasin ?

Avant, les consommateurs pouvaient choisir entre faire leurs achats en ligne ou en magasin. Cependant, avec les fermetures de magasins dans de nombreux pays, acheter en ligne devient l'unique façon d'acquérir certains articles. Même avant la pandémie, le commerce traditionnel était sous pression. Par exemple, au cours de la décennie qui a précédé la crise financière mondiale, près de 5,5 % des magasins étaient vacants dans les centres commerciaux américains. Ce pourcentage est ensuite passé à 9,5 % en 2009, avant de se stabiliser autour de 8 % entre 2014 et 2018. En 2019, le taux d'inoccupation des centres commerciaux est monté à 10 %, alors que l'économie était en expansion, un pourcentage supérieur au pic atteint lors de la crise financière (Courbe 1). Et c'était avant que le mot coronavirus n'entre dans le vocabulaire de la plupart des gens. Les commerces physiques ne disparaîtront certainement pas, mais, les taux d'occupation ne s'étant jamais remis de la crise financière mondiale, les propriétaires auront de plus en plus de mal à louer leurs magasins et centres commerciaux. De plus, la nature de ces magasins pourrait changer. Ils deviendront probablement de simples showrooms où les gens viendront tester ou essayer les produits avant de les acheter en ligne. Et cette transition, du magasin à fort rendement au simple showroom, influencera la volonté et même la capacité des propriétaires de magasins à payer leurs loyers.

Courbe 1

Augmentation des avoirs en espèces

La fermeture de pans entiers de l'économie mondiale a, plus que jamais auparavant, testé les filets de sécurité sociale. Plusieurs pays ont élargi l'assiette des allocations chômage, afin d'en faire bénéficier les couches qui en étaient précédemment exclues, offert des subventions aux entreprises pour qu'elles continuent à payer leurs employés, pris en charge le paiement des loyers, etc. Cependant, beaucoup de ménages pourraient conclure que la meilleure protection contre les aléas du futur c'est une accumulation de liquidités. C'est par exemple ce qu'on a observé au lendemain de la crise financière mondiale. En effet, avant la crise, le taux d'épargne aux États-Unis était historiquement bas. Mais, à partir de 2009, les Américains ont recommencé à épargner, même avec des taux d'intérêt sur dépôts bancaires presque nuls (Courbe 2). Au sortir de la crise actuelle, les taux d'épargne pourraient repartir à la hausse.

Courbe 2

Alors que la dette publique s'envole, le secteur privé pourrait choisir de se désendetter. Et cette tendance ne se limitera peut-être pas aux ménages. Au lieu d'emprunter pour racheter des actions ou de verser des bénéfices sous forme de dividendes, de nombreuses entreprises pourraient retenir une part plus importante de leurs bénéfices. Au cours des 12 prochains mois, le déficit budgétaire américain pourrait se situer entre 20 et 25 % du PIB et la dette publique pourrait passer de 104 % du PIB (fin 2019) à environ 130 % à cette même période l'année prochaine (Courbe 3). Cette hausse de la dette publique pourrait en partie être compensée par une baisse des ratios d'endettement des ménages et des entreprises. C'est ce que nous avons observé aux États-Unis au lendemain de la crise financière mondiale et dans des pays à fort taux d'endettement public, à l'instar de l'Italie et du Japon.

Courbe 3

Une fois cette crise mondiale passée, de nombreuses choses reviendront à la normale. Les activités d'import / export reprendront. Les magasins rouvriront. Les gens recommenceront à aller au travail et les voyages d'affaires reprendront. Cependant, les habitudes qui s'enracineront en 2021 ou 2022 seront sans doute très différentes de ce qui semblait normal début 2020.