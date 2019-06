Contrats à terme SOFR du CME et volatilité du SOFR

À la mi-2017, le Comité des taux de référence alternatifs (« Alternative Reference Rates Committee »/ARRC) a adopté le SOFR (« Secured Overnight Financing Rate », le taux de financement au jour le jour garanti, publié quotidiennement par la Federal Reserve Bank of New York (FRBNY)) comme « le taux qui reflète la pratique d’excellence à utiliser dans certains nouveaux instruments dérivés en USD et d’autres contrats financiers, taux privilégié par l’ARRC par rapport au LIBOR en USD. Le SOFR est une mesure générale du coût des emprunts de liquidités au jour le jour garantis par des titres du Trésor américain sur le marché des pensions livrées. » 1 « Le marché des pensions livrées est un moyen liquide, efficace, testé et sûr pour des entreprises d’emprunter à court terme, finançant ainsi leurs opérations quotidiennes. » 2 Pour résumer, le marché des pensions livrées à garantie générale (« repo GC ») permet de lubrifier les rouages du marché des titres d’État américain.

Pour les contrats SR1, les prix de règlement quotidiens, les volumes de transactions et les niveaux de positions ouvertes pour le vendredi 10 mai 2019 sont présentés dans la figure n°1.

Un mois plus tard, CME Group a lancé deux nouveaux contrats à terme basés sur celui-ci. Chaque contrat à terme SOFR à trois mois (SR3) est basé sur le taux SOFR capitalisé quotidiennement pendant la période de référence de trois mois du contrat. Chaque contrat à terme SOFR à un mois (SR1) fait référence à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes du SOFR tous les jours du mois du contrat. Ces deux contrats à terme sont cotés pour plusieurs mois de livraison. 3

Dans la figure 2, qui représente les taux quotidiens récents des fonds fédéraux effectifs (« effective federal funds rate »/EFFR) et du SOFR, deux faits remarquables apparaissent.L’un est la relation de corrélation généralement forte entre ces deux taux de référence.Le spread EFFR-moins-SOFR est centré sur une moyenne de -10 points de base (pb) par an.

Les deux mécanismes de contrat à terme SOFR du CME absorbent et reflètent de tels évènements facilement.Leurs conceptions respectives incorporent le principe (présenté dans le « Mode d’emploi du SOFR » du ARRC publié récemment) selon lequel les produits financiers basés sur des taux d’intérêt au jour le jour de référence font bien de faire référence à des moyennes sur une période plutôt qu’à des valeurs pour un jour donné :

Le prix de règlement final du contrat à terme, présenté à l’avant-dernière ligne, est de 100 points de prix moins la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes du SOFR au cours du mois : 100 - 2,222 = 97,778. (Conformément aux règles pour le produit, la valeur du SOFR attribuée à un jour du week-end ou un jour férié est la valeur correspondante à celle du premier jour ouvré précédant du marché des titres d’État américain, et la valeur moyenne du mois est arrondie à trois décimales près - le 1/10e d’un point de base (bp) par an du taux SOFR - avant d’être soustrait de 100.)

La figure 3 illustre comment le calcul de la moyenne qui détermine le prix de règlement final lisse les valeurs quotidiennes du SOFR (p. ex., la valeur la plus haute au cours du mois de 2,28 % le 14 novembre, ou la valeur la plus basse au cours du mois de 2,18 % le 19 novembre).

La figure 3 permet aussi de comprendre comment les utilisateurs de contrats à terme SR1 peuvent utiliser les informations fournies par le prix du contrat pour évaluer les prévisions du marché concernant l’amplitude de la volatilité du SOFR en fin de mois.Pour expliquer cela, supposons que nous sommes le jeudi 29 novembre, l’avant-dernier jour de négociation du contrat.

La FRBNY a déjà publié les valeurs du SOFR pour chacun des 28 jours du mois précédents.Le SOFR moyen pour ces 28 jours est 2,2243 %/an (surligné en rouge).

Le prix moyen pondéré par le volume des contrats à terme au cours de la séance de négociation du 29 novembre est 97,7775, ce qui reflète le fait que les intervenants sur le marché dans leur ensemble anticipent un niveau du SOFR moyen au cours du mois de 2,2225 %/an, égal à 100 moins 97,7775 (deux chiffres surlignés en rouge).

Ces deux résultats eux-mêmes impliquent une anticipation du consensus du marché selon laquelle le niveau du SOFR moyen pour les deux jours du mois restants (jeudi 29 novembre et vendredi 30 novembre) est :



2,1975 %/an = [(30 jours x 2,2225 %/an) moins (28 jours x 2,2243 %/an)] / (2 jours)

Que peut-on en déduire concernant les anticipations du marché quant au comportement du SOFR en fin de mois ?L’une des nombreuses réponses possibles est d’imposer deux hypothèses : premièrement, en l’absence d’écart lié au calendrier, le SOFR restera stable à sa dernière valeur publiée de 2,19 %/an (surlignée en rouge) pour chacun des deux derniers jours ouvrables du mois ; deuxièmement, tout écart lié au calendrier se produira uniquement le dernier jour ouvrable du mois.

Dans le cadre de ces deux hypothèses, le résultat pourrait être interprété comme indiquant que les anticipations du marché sont centrées sur des valeurs de SOFR de :

2,19 %/an pour le jeudi 29 novembre, et

2,205 %/an5, égal à une valeur de base de 2,19 %/an plus une prime de fin de mois de 1,5 pb/an pour vendredi 30 novembre.6

Avec les données à notre disposition et deux hypothèses plausibles, nous pouvons estimer raisonnablement que les intervenants sur le marché prévoient dans l’ensemble que l’effet calendaire de fin du mois devrait pousser le SOFR 1,5 pb au-dessus du niveau qu’il atteindrait sans cet effet.

Dans notre exemple, cette prédiction se serait avérée relativement juste.La valeur publiée du SOFR pour le jeudi 29 novembre a été 2,19 %/an, comme nous l’avions supposé.Pour le vendredi 30 novembre, elle était de 2,20 %/an au lieu de 2,21 %/an.

Deux caractéristiques de ce résultat méritent d’être notées :