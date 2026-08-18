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Pre-defined spreads on Agricultural futures. traded on Globex.

Access deeper liquidity, tighter spreads and more efficient execution across commodity relationships. Our implied pricing algorithms automatically link outright order books with listed intercommodity spread (ICS) markets. Start executing with active liquidity today, even when no direct quotes exist.

Key benefits: 

  • Eliminates price slippage and risk of not executing a spread at desired price
  • Increases matching opportunities and enhances liquidity by providing automated arbitrage between outright and spread order books
  • Provides arbitrage opportunities as the match engine may be able to leg spread orders at prices better than the spread order price
  • Can reduce trading noise in individual legs during volatile markets

IMPLIED SPREADS FOR AG FUTURES:

  Globex Codes
Corn futures  
Corn Calendar implied spread  ZC-ZC
Corn Butterfly implied spread  ZC:BF
(HRW) Wheat futures / Corn implied spread  KE-ZC
Corn / Micro Corn implied spread  ZC-MZC
Corn / Mini Corn implied spread  ZC-XC
Mini-sized Corn futures  
Mini Corn Calendar implied spread  XC-XC
Mini Corn / Micro Corn implied spread  XC-MZC (1:2)
Mini-sized Corn futures butterfly implied spread  XC:BF
Micro Corn futures  
Micro Corn futures calendar implied spread  MZC-MZC
Soybean futures  
Soybean futures Calendar implied spread  ZS-ZS
Soybean / Corn implied spread  ZS-ZC
Soybean / Chicago SRW Wheat implied spread  ZS-ZW
Soybean / KC HRW Wheat implied spread  ZS-KE
Soybean Butterfly implied spread  ZS:BF
Soybean / Micro Soybean implied spread  ZS-MZS
Soybean / Corn implied spread  (1:2) ZS-ZC (1:2)
Soybean / Corn implied spread  (1:3) ZS-ZC (1:3)
Soybean /Mini Soybean implied spread  (1:5) ZS-XK (1:5)
Soybean Crush futures spread SOM:SI
Mini-sized Soybean futures  
Mini-sized Soybean futures Calendar implied spread  XK-XK
Mini Soybean / Micro Soybean implied spread  (1:2) XK-MZS (1:2)
Mini-sized Soybean futures Butterfly implied spread  XK:BF
Micro Soybean futures  
Micro Soybean futures calendar spread MZS-MZS
Soybean Meal futures  
Soybean Meal futures calendar implied spread  ZM-ZM
Soybean Meal futures butterfly implied spread  ZM:BF
Soybean Meal / Micro Soybean Meal implied spread  ZM-MZM
Micro Soybean Meal futures  
Micro Soybean Meal futures Calendar implied spread  MZM-MZM
Soybean Oil futures  
Soybean Oil futures Calendar implied spread  ZL-ZL
Soybean Oil futures Butterfly implied spread  ZL:BF
Soybean Oil / Micro Soybean Oil implied spread  ZL-MZL
Micro Soybean Oil futures  
Micro Soybean Oil futures Calendar implied spread  MZL-MZL
Soybean Oilshare futures  
Soybean Oilshare futures Calendar implied spread  OSF-OSF
Wheat futures  
Chicago SRW Wheat futures Calendar implied spread  ZW-ZW
Chicago SRW Wheat futures Butterfly implied spread  ZW:BF
Chicago SRW Wheat / Micro Wheat implied spread  ZW-MZW
Chicago SRW Wheat / Mini Chicago SRW Wheat implied spread  ZW-XW
Chicago SRW Wheat / Corn implied spread  ZW-ZC
KC HRW Wheat / Chicago SRW Wheat implied spread  KE-ZW
Mini-sized Wheat futures  
Mini-sized Chicago SRW Wheat futures Calendar implied spread  XW-XW
Mini Chicago SRW Wheat / Micro Wheat implied spread  XW-MZW (1:2)
Mini-sized Chicago SRW Wheat futures Butterfly implied spread  XW:BF
Micro Wheat futures  
Micro Wheat futures Butterfly implied spread  MZW-MZW
Chicago SRW Wheat vs European Milling Wheat Spread futures contract and spreads  
Chicago SRW Wheat vs Euronext Wheat Spread futures contract and spreads CWD
KC Hard Red Winter (HRW) Wheat futures  
KC HRW Wheat futures Calendar implied spread  KE-KE
KC HRW Wheat futures Butterfly implied spread  KE:BF
KC HRW Wheat / Corn implied spread  KE-ZC
KC HRW Wheat / Chicago SRW Wheat implied spread  KE-ZW
Hard Red Spring Wheat futures  
Hard Red Spring Wheat futures Calendar implied spread  HRS-HRS
Hard Red Spring Wheat / KC HRW Wheat implied spread  HRS-KE
Hard Red Spring Wheat / Chicago SRW Wheat implied spread  HRS-ZW
KC HRW Wheat vs European Milling Wheat Spread futures Contract & Spreads  
KC HRW Wheat vs Euronext Wheat Spread calendar spread KWD-KWD
Mini-sized KC Hard Red Winter (HRW) Wheat futures  
Mini-sized KC HRW Wheat futures calendar implied spread  MKC-MKC
Canadian Wheat (Platts) futures  
Canadian Wheat (Platts) futures calendar implied spread  CWR-CWR
Black Sea Wheat (CVB) Financially Settled (Argus) futures  
Black Sea Wheat (CVB) Financially Settled (Argus) futures calendar implied spread  CVB-CVB
FOB Santos Soybeans Financially Settled (Platts) futures  
FOB Santos Soybeans Financially Settled (Platts) futures calendar implied spread  SAS-SAS
FOB Santos Soybeans Financially Settled (Platts) / Soybeans implied spread  SAS-ZS
European FOB Dutch Mill Rapeseed Oil (Argus) futures calendar implied spread  RSO-RSO
Oats futures  
Oats calendar implied spread  ZO-ZO
Oats futures butterfly implied spread  ZO:BF
Rough Rice futures  
Rough Rice futures calendar implied spread  ZR-ZR
Rough Rice futures butterfly implied spread  ZR:BF
Livestock (CME)  
Feeder Cattle futures  
Feeder Cattle futures Calendar implied spread  GF-GF
Feeder Cattle / Live Cattle implied spread  (4:5) GF-LE (4:5)
Feeder Cattle / Lean Hog implied spread  (4:5) GF-HE (4:5)
Feeder Cattle futures butterfly implied spread  GF:BF
Lean Hog futures  
Lean Hog futures calendar implied spread  HE-HE
Lean Hog futures butterfly implied spread  HE:BF
Live Cattle / Lean Hog implied spread  LE-HE
Live Cattle futures  
Live Cattle futures calendar implied spread  LE-LE
Live Cattle futures butterfly implied spread  LE:BF
Pork Cutout futures  
Pork Cutout futures calendar implied spread  PRK-PRK
Pork Cutout futures butterfly implied spread  PRK:BF
Pork Cutout / Lean Hog implied spread  PRK-HE
50% Lean Beef Trim futures  
50% Lean Beef Trim futures calendar implied spread  BTF-BTF
90% Lean Beef Trim futures  
90% Lean Beef Trim futures calendar implied spread  BTN-BTN
90% Lean Beef Trim / 50% Lean Beef Trim implied spread  BTN-BTF
Dairy (CME)  
Cash-Settled Butter futures  
Cash-Settled Butter futures calendar implied spread  CB-CB
Cash-Settled Butter futures butterfly implied spread  CB:BF
Cash-Settled Cheese futures  
Cash-Settled Cheese futures calendar implied spread  CSC-CSC
Cash-Settled Cheese futures butterfly implied spread  CSC:BF
Cash-Settled Cheese / Class III Milk implied spread  CSC-DC
Class III Milk futures  
Class III Milk futures Calendar implied spread  DC-DC
Class III Milk futures Butterfly implied spread  DC:BF
Class III Milk / Class IV implied spread  DC-GDK
Class IV Milk futures  
Class IV Milk futures calendar implied spread  GDK-GDK
Class IV Milk futures butterfly implied spread  GDK:BF
Dry Whey futures  
Dry Whey futures calendar implied spread  DY-DY
Dry Whey futures butterfly implied spread  DY:BF
Non-fat Dry Milk futures  
Non-fat Dry Milk futures calendar implied spread  GNF-GNF
Non-fat Dry Milk futures butterfly implied spread  GNF:BF
Forest (CME)  
Lumber futures  
Lumber futures calendar implied spread  LBR-LBR
Lumber / Southern Yellow Pine (Fastmarkets) implied spread  LBR-SYP
Southern Yellow Pine (Fastmarkets) futures  
Southern Yellow Pine (Fastmarkets) futures calendar implied spread  SYP-SYP

All examples in this report are hypothetical interpretations of situations and are used for explanation purposes only. The views in this report reflect solely those of the author and not necessarily those of CME Group or its affiliated institutions. This report and the information herein should not be considered legal advice, investment advice or the results of actual market experience. Where regulatory matters are summarized, they represent CME Group’s good faith understanding of the applicable requirements.

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